Кабмін ініціює інвентаризацію вкладів радянського Ощадбанку

Кабінет Міністрів України ініціює на законодавчому рівні інвентаризацію вкладів Ощадбанку СРСР.

Текст відповідного законопроекту № 10355 від 17 квітня 2012 року «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (щодо удосконалення механізму повернення)» розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроектом передбачається узаконити відшкодування знецінених заощаджень громадян шляхом внесення даних про них та їхні вклади в персоналізовану базу даних вкладників.

Документ також визначає можливість надання громадянам компенсації за знецінені вклади не тільки в грошовій формі за рахунок коштів держбюджету, а й в інших формах відповідно до законодавства.

Як наголошують у пояснювальній записці до даного законопроекту, на 1 січня 2012 року в реєстр було внесено дані про знецінені вклади приблизно 11,8 млн громадян, загальна сума коштів на компенсаційних рахунках яких складає 49,8 млрд грн, з яких 6,4 млн осіб отримали компенсацію в розмірі до 1000 грн на суму 5,8 млрд грн. Іншим вкладникам (5,4 млн осіб) необхідно виплатити компенсацію в розрахунку 1000 грн на суму 5,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, президент України Віктор Янукович в рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис. грн тим громадянам, хто ще не отримав їх, коли подібні виплати ініціював уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, мова йде про 6 млн вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації мають бути виплачені починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

17 квітня 2012 року Президент України підписав закон про внесення змін до держбюджету-2012, яким, зокрема, передбачається виділити близько 6 млрд грн на витрати з виплати знецінених вкладів вкладникам радянського Ощадбанку.

«Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР в залежності від їх віку.

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