Кабмін ініціює інвентаризацію вкладів Ощадбанку СРСР

Кабінет міністрів України ініціює на законодавчому рівні інвентаризацію вкладів Ощадбанку СРСР.

Текст відповідного законопроекту № 10355 від 17 квітня 2012 року «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (щодо удосконалення механізму повернення)» розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроектом передбачається узаконити відшкодування знецінених заощаджень громадян шляхом внесення даних про них та їх вклади до персоналізованої бази даних вкладників.

Документ також визначає можливість надання громадянам компенсації за знецінені вклади не лише у грошовій формі за рахунок коштів держбюджету, а й в інших формах згідно із законодавством.

Як наголошується у пояснювальній записці до даного законопроекту, на 1 січня 2012 року до реєстру були внесені дані про знецінені вклади приблизно 11,8 млн. громадян, загальна сума коштів на компенсаційних рахунках яких становить 49,8 млрд грн, з яких 6,4 млн осіб одержали компенсація в розмірі до 1000 грн на суму 5,8 млрд грн. Іншим вкладникам (5,4 млн. осіб) необхідно виплатити компенсацію в розрахунку 1000 грн на суму 5,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис грн тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли подібні виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн вкладників і про загальну суму 6 млрд грн. Компенсації мають виплатити, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

17 квітня 2012 року Президент України підписав закон про внесення змін до держбюджету-2012, якими, зокрема, передбачається виділити близько 6 млрд грн на витрати з виплати знецінених вкладів вкладникам радянського Ощадбанку.

«Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР залежно від їх віку.