Державна податкова служба України (ДПСУ) не має наміру збільшувати кількість планових перевірок у другому кварталі 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив голова відомства Олександр Клименко.

За його словами, у другому кварталі, як і в першому, податкова служба проведе тільки 2 тис. планових перевірок, а перевіряти будуть тільки підприємства, що мають певні податкові ризики. «Перевірки призначаються виключно за підсумками аналітичної обробки даних комп'ютерної програми, яка оцінює податкові ризики. Підприємців, які працюють прозоро, ми не перевіряємо», - зазначив О.Клименко.

Він також нагадав, що протягом 2012 року ДПСУ проведе в три рази менше перевірок, ніж два роки тому - 8 тис. проти 23 тис. у 2010 році.

За словами податківця, таке істотне скорочення є кроком назустріч бізнесу і проявом довіри до сумлінних платників податків.

«Нові сервіси та методи роботи податкової вже передбачають добровільну і необтяжливу сплату податків. Тому зайве втручання в роботу бізнесу нам не потрібне», - зазначив О.Клименко.