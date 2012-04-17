МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2012 році з 4,8% до 3%.

Відповідні дані містяться в оновленій доповіді МВФ «Перспективи розвитку світової економіки» (World Economic Outlook).

За прогнозами Фонду, зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня).

Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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