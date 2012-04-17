В Україні в січні-березні роздрібний товарооборот підприємств зріс на 14,2%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, в січні-березні 2012 року (у співставних цінах) виріс на 14,2% порівняно із січнем-березнем 2011 року і становив 160,63 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

При цьому найбільше зростання відмічене в Івано-Франківській області — на 17,9% - до 4,51 млрд грн, Донецькій області — на 17,8% - до 16,4 млрд грн, Київській області – на 17,3% – до 6,14 млрд грн і Запорізькій області — на 17,2% - до 7,19 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., в співставних цінах) виріс на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.