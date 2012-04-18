Баффетт у відкритому листі заявив, що у нього виявлено рак

Всесвіітньо відомий інвестор Уоррен Баффетт оголосив у вівторок, 17 квітня, у відкритому листі про те, що у нього виявлено рак простати.

Мільярдер повідомив акціонерам очолюваної ним компанії Berkshire Hathaway, що стан його здоров'я «навіть віддалено не є небезпечним для життя».

За словами мільярдера, які наводить Associated Press, хворобу було виявлено ​​у нього в ранній стадії. Баффетт заявляє, що він і його лікарі домовилися про двомісячний курс лікування, яке почнеться в середині липня.

81-річний інвестор повідомляє в листі, що дізнався про діагноз 11 квітня в ході рутинного тесту. «Я почуваю себе чудово. Я енергійний на всі 100% », - підкреслив Баффет, статки якого, за даними журналу Forbes, оцінюється в 44 млрд дол, завдяки чому він займає другий рядок у списку найбагатших американців і третю позицію у всесвітньому рейтингу мільярдерів.