Японія виділяє МВФ 60 млрд дол. на спасіння єврозони

Японія офіційно оголосить про надання Міжнародному валютному фонду 60 мільярдів доларів на зустрічі міністрів фінансів і глав Центробанків у Вашингтоні в четвер, 19 квітня, повідомляють японські ЗМІ.

Як заявив міністр фінансів Японії Дзюн Адзума, "зміцнення фінансової бази Міжнародного валютного фонду має сприяти виходу з кризи європейських країн".

Очікується, що внесок буде надано не єдиним платежем, а траншами по запиту Міжнародного банку. За інформацією японських ЗМІ, внесок Японії стане найбільшим серед всіх країн-членів МВФ, передає РІА "Новости".

Міністр фінансів Японії Дзюн Адзума і голова Банку Японії Масаакі Сіракава візьмуть участь в засіданні з доповіддю про процес відновлення країни після руйнівного землетрусу і цунамі, що сталися 11 березня минулого року.

Міжнародний валютний фонд 17 квітня знизив свою оцінку щодо збільшення ресурсів і має намір залучити додатково 400 мільярдів доларів замість запланованих раніше 500 мільярдів доларів.

Раніше МВФ офіційно підтверджував необхідність збільшувати ресурси кредитування на 500 мільярдів доларів - до 1 трильйона доларів. При цьому сума в 500 мільярдів доларів вже включала обіцянки європейських країн надати приблизно 200 мільярдів доларів для збільшення потужності кредитування фонду.

У грудні минулого року було прийнято рішення, що країни єврозони виділять 150 млрд євро додаткових коштів МВФ у формі двосторонніх кредитів. Ще п'ять європейських країн - Чехія, Данія, Польща, Швеція і Норвегія - також вирішили взяти участь у збільшенні ресурсів Фонду. Британія обіцяла визначитися з внеском на початку 2012 року. При цьому на минулому (8-9 грудня) саміті ЄС європолітики домовилися про надання МВФ 200 мільярдів євро додаткових фінансових ресурсів для боротьби з кризою суверенних боргів в єврозоні.