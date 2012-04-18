На сьогоднішніх торгах можливий прорив EUR/USD рівня 1.3140 - експерт

На сьогоднішніх торгах, 18 квітня, можливий прорив парою EUR/USD рівня 1.3140, GBP/USD – 1.5950, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у першої пари подальшими цілями стануть 1.32 і 1.3260, а у другої – 1.60 і 1.6040.

У парі USD/JPY не очікується якихось різких коливань, враховуючи другорядну природу публікованих звітів. Скоріш за все, протягом усього тижня торги проходитимуть у діапазоні 80.00-81.00.

Основним каталізатором рухів на валютному ринку в середу, 18 квітня, може стати фунт і британські події. У центрі уваги інвесторів буде протокол минулого засідання MPC і дані щодо ринку праці. Останні можуть піднести приємні сюрпризи, враховуючи досить непогані показники з обробної промисловості, сфери послуг і будівельного сектора. Комітет же, скоріш за все, не покаже нічого нового.