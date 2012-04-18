Азаров розкритикував механізм виплат вкладникам Ощадбанку СРСР

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду доопрацювати механізм виплат вкладникам Ощадбанку СРСР компенсацій у розмірі 1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр висловив критику щодо підготовленого механізму у зв'язку з тим, що він не належною мірою полегшує одержання вкладниками компенсації.

«Вчора уряд розглядав проект постанови про механізм компенсаційних виплат. Довелося його повернути на доопрацювання, тому що проект не відповідав основній умові – максимально спростити одержання компенсації нашими громадянами, і провести виплати без принизливих черг», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що механізм виплат необхідно максимально спростити і використати кілька варіантів одержання вкладниками коштів.

«Не влаштовує те, що основним способом компенсації було обрано платіжні карти «Ощадбанку». Друга умова – щоб людина могла вільно обирати, яким чином одержати гроші – готівкою, на рахунок чи на картку», - сказав М.Азаров.

Прем'єр доручив Міністерству фінансів спільно з Мінсоцполітики за узгодженням з Нацбанком упродовж тижня відкоригувати механізм виплати компенсації за вкладами.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис. грн тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли подібні виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації повинні виплатити, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.

17 квітня 2012 року Президент України підписав закон про внесення змін до держбюджету-2012, яким, зокрема, передбачається виділити близько 6 млрд грн на витрати з виплати знецінених вкладів вкладникам радянського Ощадбанку.

«Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР залежно від їхнього віку.