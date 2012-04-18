Газ у США подешевшав до десятирічного мінімуму

З початку 2012 року газ подешевшав на торгах у США вже на 35%. Ціни ф'ючерсів на природний газ у США впали до мінімальних значень за останні десять років, оскільки прогноз потеплення в країні зробив негативний вплив на попит, повідомляє РІА Новини з посиланням на Wall Street Journal.

Останній прогноз погоди говорить про те, що у найближчі 10 днів на середньому заході і в південно-східній частині США встановиться помірно тепла погода.

Травневі ф'ючерси на газ подешевшали на 6,5 цента, або на 3,2%, - до $1,951 за 1 мільйон британських теплових одиниць (BTU).