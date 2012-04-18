ДПСУ запроваджує механізм онлайн-перевірки податкових накладних контрагентів

Державна податкова служба України (ДПСУ) запроваджує механізм онлайн-перевірки податкових накладних, за допомогою якої кожен платник зможе перевірити, чи зареєстрували його контрагенти свої документи в єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Не всі суб'єкти господарювання виконують вимоги Податкового кодексу і здійснюють реєстрацію накладних. Відповідно, їхні покупці втрачають право на отримання податкового кредиту і можуть потрапити під позапланову перевірку за спробу сформувати фіктивний кредит. Але відтепер кожен платник зможе самостійно стежити за сумлінністю своїх контрагентів і наперед уникати неприємностей», - пояснили суть нововведення в ДПСУ.

Нагадаємо, Податковий кодекс вимагає від підприємств реєструвати податкові накладні в ЄРПН, і з моменту створення реєстру 89 тис. платників внесли до нього 12 млн. відповідних документів.