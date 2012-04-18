У березні річна інфляція в ЄС не змінилася

Брюссель. У березні 2012 року річна інфляція (березень до березня) в зоні євро не змінилася, порівняно із лютим, і становила 2,7%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також не змінилась, і становила 2,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з лютим 2012 року, у березні була зареєстрована інфляція в 1,3% в зоні євро та 1,1% в ЄС-27.

У березні 2012 року найменша річна інфляція зафіксована в Швеції (1,1), Греції (1,4%) та Болгарії (1,7%). Найбільша річна інфляція була зафіксована в Угорщині (5,5%), Естонії (4,7%) та Чехії (4,2%).

У березні 2011 р. річна інфляція становила 2,7% в зоні євро і 3,1% в ЄС-27.

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