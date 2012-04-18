Сума штрафів за продаж неповнолітнім алкоголю і тютюну зросла у 4 рази

Сума штрафів за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів у січні-березні 2012 року зросла у 4 рази — до 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), за підсумками I кварталу було також анулювано 309 ліцензій на роздрібний продаж алкоголю і тютюну за продаж цих товарів неповнолітнім, що в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім карається анулюванням ліцензій і штрафними санкціями. Розмір штрафу, який застосовується до підприємства, становить 6,8 тис. грн.