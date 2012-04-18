Фонд соцстрахування на випадок безробіття скоротить свої витрати на 400 млн. грн

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття планує в 2012 році скоротити свої витрати, здебільшого, на утримання дирекції фонду на 400 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник виконавчої дирекції фонду, директор Державного центру зайнятості Петро Петрашко.

«Ми бачимо можливості скорочення витрат фонду, насамперед, це кошти, які йдуть на утримання дирекції фонду», - зазначив він.

За словами П.Петрашка, наступного року витрати фонду можуть бути скорочені приблизно на 700 млн. грн. «Я не хотів би називати точніші цифри, оскільки це ще уточнюється», - підкреслив він.

Ці кошти можуть бути направлені на активні програми стимулювання зайнятості.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до звіту Фонду соцстрахування на випадок безробіття за 2011 рік, були збільшені витрати на утримання виконавчої дирекції фонду, Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості на 16% - до 1,232 млрд грн.

В цілому, сума доходів фонду за підсумками минулого року склала 8,734 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2010 році, витрат - 8,19 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2010 році.