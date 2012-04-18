На зниження прогнозу МВФ щодо зростання ВВП України вплинуло скромне зростання економіки - експерт

На зниження прогнозу Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році вплинула як оцінка ситуації у світовій економіці, так і досить скромні показники зростання економіки країни в I кварталі.

Таку думку в коментарі УНІАН, висловив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр Жолудь.

Він зазначив, що, враховуючи відкритість української економіки, і відповідно її вразливість до зовнішніх ризиків, пов'язаних з можливим зниженням попиту на український експорт, оцінка ситуації в світовій економіці істотно впливає на формування прогнозів розвитку економіки України. Крім цього, на прогноз впливають і регулярні статистичні дані щодо динаміки економіки, які за підсумками перших трьох місяців 2012 року, на жаль, досить скромні.

«Сьогодні повинні вийти дані щодо промвиробництва, але вже можна сказати, що там показник буде близько нуля, а можливо він буде і негативний» - вважає О.Жолудь.

Він підкреслив, що відсутність зростання в промисловості негативно впливає на багато інших галузей, що в цілому позначається і на динаміці ВВП.

«Те зниження в промисловості, які було минулого місяця (у лютому зафіксовано уповільнення зростання промвиробництва до 1,6% (лютий до лютого 2011 року) проти 2% у січні - УНІАН), воно вплинуло на те, що вантажообіг у березні впав достатньо серйозно. Слабкий ріст у промисловості або навіть падіння в промисловості, яке можливе в окремі місяці поточного року, тягне за собою зниження і в транспорті, торгівлі і відповідно зниження загального ВВП»- говорить О.Жолудь.

Експерт повідомив, що за прогнозами МЦПД, зростання ВВП України в поточному році складе близько 3%.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня).

Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.