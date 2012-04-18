На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0240/8,0270 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0205/8,0245, на 12:00 ціни піднялися 8,0231/8,0256. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0240/8,0270 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2717/21, на 12:00 ціни підвищилися 0,2719/22. До закриття ціни впали 0,2712/16. У Росії курс долар-рубль скорегувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5810 (+0,0070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3070/1,3140. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,5050/10,5120, на 12:00 ціни не змінилися 10,5050/10,5125. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 10,4925/10,5005.