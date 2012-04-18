Чистий прибуток корпорації Intel в першому кварталі знизився на 19%

Чистий прибуток корпорації Intel в 1-му кварталі 2012 року порівняно з 4-м кварталлом 2011 року знизився на 19% і склав 2,7 млрд дол (за системою GAAP).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації Intel.

Виручка за звітний період у порівнянні з 4-м кварталом 2011 року знизилася на 7% і склала 12,9 млрд дол, прибуток на акцію знизився на 17% і склав 0,53 дол. Операційний прибуток корпорації Intel знизився за звітний період на 17 % і склав 3,8 млрд дол

В результаті операцій корпорація сформувала дохід близько 3 млрд дол готівкою, виплатила дивіденди в розмірі 1 млрд дол і витратила 1,5 млрд дол на викуп своїх акцій.

Довідка УНІАН. Корпорація Intel - світовий лідер в розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів.

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