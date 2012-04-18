Негативний зовнішній фон став причиною зниження прогнозу МВФ щодо зростання ВВП України - експерт

Основною причиною зниження прогнозу Міжнародного валютного фонду щодо зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році став негативний зовнішній макроекономічний фон, повідомив в коментарі агентству УНІАН керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в УкраїнІ Микола Івченко.

«Ми вважаємо, що основною причиною є негативний зовнішній макроекономічний фон, який складається останнім часом через боргові проблеми країн єврозони» - сказав він.

За словами М.Івченка, в даний момент епіцентр кризи перемістився в Іспанію, де є проблеми з залученням ресурсів на покриття дефіциту держбюджету. «Це відбивається в зростанні прибутковості державних облігацій Іспанії. Останні кілька тижнів макроекономічні дані зі США і Китаю також не тішать. Економіка азіатських країн стала показувати явні ознаки уповільнення. Це знижує експортний потенціал України»- говорить експерт.

Крім того М.Івченко відзначив, що темпи зростання кредитного портфеля в Україні та внутрішнього споживання залишаються невисокими, що також уповільнює зростання національної економіки.

На його думку, в разі подальшого погіршення ситуації у світовій економіці, особливо на тлі розростання боргових проблем в Іспанії МВФ може ще раз знизити прогноз щодо темпів зростання ВВП України.

«Проте, ми вважаємо, що цього таки не станеться. Ми схиляємося до того, що в другій половині 2012 року, особливо восени, ситуація в єврозоні почне поліпшуватися, а економіка даного регіону прискориться. Аналогічне буде відбуватися і в Україні», - говорить М.Івченко - « Влада Греції, Португалії та Іспанії буде докладати максимум зусиль для виходу країн із кризи. Разом з фінансовою підтримкою ЄЦБ ситуація, ймовірно, поступово зміниться в кращу сторону».

Експерт відзначає, що в першому кварталі поточного року основні сектори економіки України - промисловість, роздрібна торгівля, транспорт, будівництво, сільське господарство - сповільнилися на тлі несприятливого зовнішнього фону.

«Тенденція на поточний момент невесела. Очікується, що економічне зростання складе лише 3,2% проти прогнозів в листопаді 2011 року на рівні 4,7%», - повідомив М.Івченко.

При цьому він вважає, що трохи підтримати економіку України в поточному році може чемпіонат Євро-2012, який, за його оцінками, прискорить економічне зростання на 0,5%. «Лише до кінця 2012 року - осінь, зима - економічне зростання прискориться на тлі пожвавлення в світовій економіці, зростання попиту на українську продукцію, збільшення припливу валюти в країну і політичної стабілізації після парламентських виборів» - прогнозує М.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня).

Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.