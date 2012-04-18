Банківська система України в першому кварталі отримала 1,7 млрд грн прибутку
19:03, 18 квітня 2012Фінанси
0
Банківська система України за підсумками січня-березня 2012 року отримала прибуток у 1,7 млрд грн проти 0,2 млрд грн збитку в січні-березні 2011 року.
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.
Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 2,7% - до 35,3 млрд грн, витрати - зменшилися на 2,9%, до 33,5 млрд грн.
Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.
На 1 лютого 2012 року в Україні налічувалося 176 банків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банки стали менше балувати акціями
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter