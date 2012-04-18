Банківська система України в першому кварталі отримала 1,7 млрд грн прибутку

Банківська система України за підсумками січня-березня 2012 року отримала прибуток у 1,7 млрд грн проти 0,2 млрд грн збитку в січні-березні 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 2,7% - до 35,3 млрд грн, витрати - зменшилися на 2,9%, до 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

На 1 лютого 2012 року в Україні налічувалося 176 банків.

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