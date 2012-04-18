Білоруський парламент планує ратифікувати Договір про ЗВТ СНД 19 квітня

Мінськ. На черговому засіданні 10-ї сесії Палати представників Національних зборів Білорусі 19 квітня планується ратифікувати Договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Палати представників Білорусі.

Нагадаємо, що документ уже ратифікований Російською Федерацією. Близькі до завершення цього процесу Молдова та Україна.

Договір про ЗВТ між країнами СНД було підписано 18 грудня 2011 року в Санкт-Петербурзі представниками 8 країн: Білоруссю, Росією, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном та Україною. Про свій намір приєднатися до договору заявив також Узбекистан.

Договір покликаний забезпечити необхідні умови для повноцінного та ефективного функціонування зони вільної торгівлі на просторі СНД і створити сприятливі умови для подальшого поглиблення інтеграції на основі норм Світової організації торгівлі.

Важливою відмінністю договору від діючих на просторі СНД угод є наявність інструменту примусу сторін, які порушують домовленості, до виконання своїх зобов'язань. Таким інструментом є правила вирішення спорів, що містяться в додатку до документа.

Поряд з положеннями про скасування імпортних та експортних мит договір передбачає зобов'язання сторін, що гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також відповідні світовій практиці правила в області субсидування.

Документ передбачає скасування кількісних обмежень у взаємній торгівлі, зрівнює права сторін при проведенні держзакупівель, передбачає свободу транзиту, можливість застосування спеціальних захисних заходів у взаємній торгівлі. Регулюються питання надання субсидій, встановлення технічних бар'єрів у торгівлі, застосування санітарних заходів, введення обмежень з метою забезпечення платіжного балансу.

Договір про зону вільної торгівлі замінить діючі між державами-учасниками СНД угоди про вільну торгівлю - як двосторонні, так і багатосторонні.

Договір укладається на невизначений термін і набуває чинності після закінчення 30 днів після його ратифікації третьою країною-учасницею договору.

Після вступу договору в силу потрібно розробити та підписати протокол, що визначає зобов'язання сторін щодо правил і процедур регулювання сфери державних закупівель, а також угоду про транзит трубопровідним транспортом.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день в України є зауваження до Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, які полягають у нерівності умов щодо введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Нерівні умови визначені додатком № 6 до документа.

19 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифікований найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що Верховна Рада поки не готова до ратифікації цього Договору.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації Договору всіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво Україні та Росії.