Єврокомісія визначила шляхи для відновлення зростання економіки Греції

Брюссель. Європейська комісія визначила шляхи для відновлення економічного зростання та зайнятості в Греції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленому сьогодні у Страсбурзі Комюніке Єврокомісії для Європейського парламенту, Ради ЄС, Європейського центрального банку, Європейського економічного та соціального комітету, Комітету регіонів та Європейського інвестиційного банку.

У документі Єврокомісія, зокрема, визначила три сфери, в яких мають бути здійснені конкретні дії урядом Греції впродовж 2012 року. Серед них - забезпечення контролю за бюджетом та його дохідною частиною, забезпечення кредитування реальної економіки шляхом рекапіталізації банків та надання доступних кредитів малому та середньому бізнесу, зміни бізнес-клімату для забезпечення довіри місцевих та іноземних інвесторів.

У Комюніке також визначається, яким чином будуть використані фонди ЄС для забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу Греції на суму в 4 млрд євро.

Крім того, Комісія запропонувала здійснити низку заходів щодо спрощення регуляторного середовища, підготовки державних компаній до приватизації та з модернізації енергетичного і транспортного секторів економіки країни.

“Народ Греції не залишається наодинці в своїх зусиллях повернути країну до економічного зростання та зростання зайнятості”, - заявив з цього приводу Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

Він нагадав, що ЄС разом з Міжнародним валютним фондом підготували другу програму допомоги країні вартістю 380 млрд євро.

“Жертви Греції матимуть винагороду в найближчому майбутньому, якщо Греція виконає пріоритетні дії на 2012 рік, визначені Комісією сьогодні”, - наголосив Ж.Баррозу.