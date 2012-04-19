Дефіцит торгового балансу Японії досяг рекорду за останні десятиліття - 54 млрд дол

Дефіцит торгового балансу Японії перевищив у 2011 фінансовому році 54 млрд доларів - рекордно високий показник за останні десятиліття.

Як повідомило Міністерство фінансів країни, обсяг експорту Японії минулого року склав 65,28 трлн ієн (802 млрд доларів США), що на 3,7% менше, ніж роком раніше. Імпорт, в свою чергу, злетів на 11,6% і досяг 69,69 трлн ієн (857 млрд доларів). Таким чином, дефіцит торгового балансу - 4,41 трлн ієн (54,2 млрд доларів).

Основними причинами, крім наслідків світової фінансової кризи, стали проблеми, пов'язані із землетрусом і цунамі 11 березня 2011 року. Через вимушену відмову від атомних електростанцій по всій країні, Японії довелося значно збільшити закупівлі паливної сировини. І в цілому, японська економіка зараз переживає не кращі часи - національна валюта продовжує знаходиться на вкрай високому рівні, що негативно позначається на великих компаніях і корпораціях, які орієнтуються на експорт, передає ІТАР-ТАСС.