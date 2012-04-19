Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0240/8,0280 грн/дол..

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2718/22, котирування відносно євро-гривні пішли вгору – 10,5295/10,5370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3121/23 (середа — 1,3093/95).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.