Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань
11:02, 19 квітня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0240/8,0280 грн/дол..
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2718/22, котирування відносно євро-гривні пішли вгору – 10,5295/10,5370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3121/23 (середа — 1,3093/95).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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