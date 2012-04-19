На сьогоднішніх торгах можливе різке падіння пари EUR/USD - експерт

Увага інвесторів у четвер, 19 квітня, буде звернена на іспанський аукціон за 10-річними облігаціями, навіть попри те, що глава PIMCO Білл Гросс заявив, що він не довіряє результатам іспанських аукціонів, оскільки «вони є всього лиш функцією іспанських комерційних банків», відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, якщо показники прибутковості знову зростуть, а покриття виявиться нижчим за прогнози, можливе різке падіння пари EUR/USD на тлі недавніх позитивних результатів за короткостроковими векселями. Курс пари може знизитися до рівня 1.31 з подальшою метою 1.3050.

Позиції GBP/USD стійкіші, особливо після вчорашніх коментарів і офіційних даних щодо ринку праці. Проте брак власних економічних релізів може зробити пару вразливою перед ринковими настроями щодо євро. Якщо іспанський аукціон розчарує, вірогідне відкочення до 1.5980, проте не більше.

У парі USD/JPY свої корективи можуть внести настрої азіатської сесії і дані зі США. Скоріш за все, пара знову спробує протестувати опір 81.50. І при вдалому збігу обставин можливий подальший рух до 82.00.