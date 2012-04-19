На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0290/8,0340 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0240/8,0280, на 12:00 ціни піднялися до 8,0265/8,0295. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0290/8,0340 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2718/0,2722, на 12:00 ціни знизилися до 0,2717/0,2721. На момент закриття ціни зросли до 0,2720/0,2724. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,5015 (-0,0795).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3121/,3123, а на 15:00 впали до 1,3076/1,3078.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5295/10,5370, на 12:00 ціни підвищилися до 10,5370/10,5445. На момент закриття торгів цінові показники відносно EUR/UAH пішли вниз - 10,4975/10,5080.