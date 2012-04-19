Кабмін має намір рефінансувати кредит російського ВТБ – джерело

Уряд України має намір рефінансувати кредит російського «Внєшторгбанка» в розмірі 2 млрд доларів, термін погашення якого закінчується в червні цього року.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

При цьому співрозмовник агентства зазначив, що на сьогодні принципова домовленість про рефінансування досягнута, проте розглядаються два варіанти. Перший полягає в тому, що для погашення буде залучено новий кредит ВТБ на 1 млрд дол., терміном на 5 років з ринковими відсотками, а під другий мільярд будуть випущені цінні папери. Другий варіант припускає випуск цінних паперів на всю суму кредиту.

«Може бути залучений новий кредит на 1 млрд. При цьому відсотки будуть ринкові і на мільярд будуть випущені папери. Але можливо, що папери будуть на всю суму. Остаточне рішення ще не прийняте », - сказав співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що розпочинається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанка» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

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