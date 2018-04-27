Бюджет під вибори: за все розрахуються майбутні покоління

Завдяки підписаному днями Президентом закону про внесення змін до держбюджету на 2012 рік, окремі групи населення отримають збільшені виплати за рахунок доходів майбутніх поколінь. Ще одним негативним наслідком законодавчих нововведень стане зростання внутрішніх цін на імпортну продукцію.

Напередодні виборів Президент для отримання додаткової електоральної підтримки пішов на досить ризикований крок - висунув комплекс соціальних ініціатив, які збільшать бюджетні виплати окремим категоріям громадян. Усвідомлюючи обмеженість держресурсів, він відійшов від політики тотального збільшення соцгарантій, сконцентрувавши увагу на локальних напрямах. Більшість з них, за винятком відновлення виплати знецінених вкладів Ощадбанку СРСР, не викликали гострої критики, бо збільшення підтримки стосується, перш за все, громадян, яким дійсно вона необхідна.

Загалом на реалізацію соціальних ініціатив гаранта пропонують спрямувати 18,2 млрд грн додаткових доходів. Ще 6,15 млрд грн. адресуються на компенсацію радянських вкладів. Частина коштів піде на допомогу місцевим органам влади в рахунок погашення боргів за поставлений газ, а також на підтримку бюджету Києва в рамках підготовки міста до Євро-2012.

Таким чином, більша частина грошей виділяється на здійснення соціальних планів Президента. Власне, ключова проблема полягає не стільки в самих ініціативах, скільки в механізмах їх фінансування. Уряд не захотів піти шляхом оптимізації витрат, під час якої щорічно «губляться» десятки мільярдів бюджетних коштів. Замість цього, збільшивши витрати на 33,346 млрд грн, Кабмін на таку ж суму збільшив доходи.

Уряд розрахував, що головними джерелами додаткового збільшення доходів державного бюджету стане економічне зростання і детінізація (21 млрд грн), індексація плати за адміністративні послуги (1,8 млрд грн) і премії за підписання угод про розподіл продукції (6 млрд грн). Але зростання ВВП цього року навряд чи перевищить планові показники (за даними Держстату, в Україні спад промвиробництва в березні склав 1,1%, в січні-березні - зростання лише на 0,9%. Кабмін прогнозував у п.р. зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляцію - 7,9%), тому акцентуватимуть на тіньовому секторі. За його рахунок уряд минулого року вже домігся мобілізації значного обсягу бюджетних надходжень, чому посприяли жорсткі норми Податкового кодексу і «активізація» податкової служби. Цього року повторити досвід не вдасться, оскільки схеми відходу від сплати податків перекриті.

Усвідомлюючи це, уряд взявся за наведення порядку на митниці, де поза юрисдикцією офіційної влади крутяться колосальні фінансові ресурси. Але крім боротьби з тіньовими схемами, додаткові гроші Кабмін розраховує отримати за рахунок перегляду підходів до визначення митної вартості. Підкоригована законом про внесення змін до держбюджету структура податкових надходжень ілюструє, що ключовим джерелом додаткових доходів скарбниці стане зростання «імпортного» ПДВ. При цьому додаткова сума, яку повинні зібрати митники, вражаюча - 14 млрд грн. Така політика призведе до підвищення витрат імпортерів, які вони, безумовно, перекладуть на внутрішніх споживачів.

Додатково тиснутиме на зростання цін і збільшення плану бюджету за статтею «плата за адміністративні послуги». Дохід за нею збільшено з 1,2 до 3,1 млрд грн - більш ніж у 2,5 рази. Як результат - послуги держави подорожчають істотно.

В результаті отримуємо - уряд вибрав далеко не найбільш економічно обґрунтовані джерела фінансування соціальних ініціатив. Збільшувати витрати бюджету в умовах охолодження економіки вкрай ризиковано. Кабміну доведеться сильно напружитися, аби виконати хоча б старий план. Додаткові 33,346 млрд грн в такій ситуації відобразяться в прирості дефіциту бюджету і він знову перевищить безпечні 3%. На нормалізацію ситуації потрібен не один рік. Але зараз влада про перспективи не думає. Головне для неї - виграти вибори...

Олексій Левицький (для УНІАН)

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