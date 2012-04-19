Дві третини співробітників ДПСУ вважають відомство найменш корумпованою структурою - опитування
Дві третини (59%) співробітників Державної податкової служби України (ДПСУ) вважають своє відомство найменш корумпованою структурою порівняно з іншими державними органами.
Такі результати анонімного опитування податківців, проведеного соціологічною компанією «Research & Branding Corp», повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.
Дослідження мало на меті вивчення основних проблем співробітників і настроїв у колективах податкових інспекцій, зазначив голова податкової служби Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Світового банку.
Так, згідно з опитуванням, більше половини податківців заявили, що задоволені своєю роботою і мікрокліматом у колективі.
Визначаючи рейтинг труднощів, податківці заявили, що побоюються втратити робоче місце у зв'язку з реорганізацією ДПСУ (тому 25% негативно ставляться до організаційних змін).
Ще 43,3% зазначили також неналежне матеріально-технічне оснащення податкового відомства.
Разом з тим, 75% заявили, що начальство цінує їх як фахівців і ставиться з повагою, а 74,8% дуже високо оцінили ефективність роботи служби внутрішньої безпеки із запобігання корупції в податкових органах.
В ході дослідження методом анонімного анкетування було опитано співробітників ДПСУ у всіх регіонах України.