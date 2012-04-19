Податківці Полтавської області збільшили надходження до зведеного бюджету на 25%

Податківці Полтавської області у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшили надходження до зведеного бюджету на 25% - до 4,457 млрд грн.

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ДПС у Полтавській області.

За їхніми даними, до державного бюджету надійшло близько 3 млрд 721 млн грн.

За підсумками першого кварталу поточного року до місцевих бюджетів Полтавської області органами ДПС мобілізовано понад 736 млн грн, що більше минулорічного показника на 146,2 млн грн.

Надходження зросли за всіма провідними платежами, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб - майже на 17%, або на 71 млн грн.