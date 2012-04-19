Колобов упевнений у виконанні Україною своїх боргових зобов'язань

Міністр фінансів України Юрій Колобов висловив упевненість, що в України не виникне проблем з виконанням своїх боргових зобов'язань.Про це голова Мінфіну заявив на Українському інвестиційному саміті в Лондоні у четвер, передає агентство Reuters.

«Про питання, яке всіх цікавить, про питання фондування наших зобов'язань цього року. Як міністр фінансів я упевнено можу сказати, що в нас з цього приводу побоювань немає. Ті показники, які закладені в бюджеті, ми виконуємо і виконаємо без проблем», - сказав Колобов.

На думку міністра, говорити про можливий дефолт України немає підстав.

«Дефолту не буде», - додав міністр.

Довідка УНІАН. Передбачений Державним бюджетом України на 2012 рік обсяг погашення внутрішнього боргу в поточному році становить 34,7 млрд грн, зовнішнього - 30,5 млрд грн. З урахуванням виплати відсотків і зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом загальні виплати із зовнішнього боргу становитимуть 5,3 млрд дол.