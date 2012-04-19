Митний кодекс після набуття чинності доопрацьовуватиметься - Акімова

Митний кодекс після набуття чинності доопрацьовуватиметься.Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова на брифінгу в четвер.

«Митний кодекс після набуття чинності не означатиме велику крапку і неможливість роботи над ним далі», - сказала І.Акімова.

За її словами, Президент України Віктор Янукович, незважаючи на те, що всі його пропозиції після вето були враховані в документі, прийняв рішення про підписання Митного кодексу з урахуванням того, що він істотно спрощує митні процедури, а також передбачає виконання Україною ряду міжнародних домовленостей.

За її словами, цей документ одержав позитивні відгуки, як від представників бізнесу, так і від представників міжнародного співтовариства.

І.Акімова підкреслила, що в процесі удосконалення Митного кодексу з нього будуть вилучені ті норми, яких не повинно там бути.

Нагадаємо, 19 квітня прес-служба глави держави повідомила, що Президент України Віктор Янукович підписав Митний кодекс України.

Як повідомляв УНІАН 13 березня Верховна Рада прийняла доопрацьований Митний кодекс України, врахувавши пропозиції Президента.