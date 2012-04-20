Монета вартістю в один цент продана на аукціоні в 115 млн разів дорожче номіналу

Монета вартістю в один цент продана на аукціоні в США за 1,15 мільйона доларів, повідомляє в п'ятницю сайт телеканалу ABC News з посиланням на організаторів торгів - аукціонний дім Heritage Auctions.

Монета, випущена Монетним двором США у 1792 році, є однією з 14 збережених до нашого часу примірників. Вона виготовлена ​​з міді, а в центрі є невелике вкраплення срібла. Проданий цент належить до експериментальної серії - монети такого зразка не були запущені в серійне виробництво.

За словами представника аукціонного будинку Тодда Імхоф (Todd Imhof), срібло з'явилося на монеті не стільки з естетичних міркувань, скільки з метою привести вагу платіжних засобів у відповідність до вимог Монетного двору США.

Імена колишнього і нового власників монети не повідомляються.

У січні 2012 року інша монетка вартістю в один цент була продана на аукціоні в американському штаті Флорида за 1,38 мільйона доларів. Цент, датований 1793 роком, раніше належав банкірові з Балтімора Луїсу Еліасбергу, який за свою пристрасть до колекціонування отримав прізвисько "король монет". У колекції Еліасберга були зразки всіх монет, випущених Монетним двором США. Повторити це досягнення до сьогоднішнього дня не вдалося нікому, передає РІА "Новости".