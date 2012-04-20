Торги на міжбанку відкрилися підвищенням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим підвищенням котирувань – 8,0290/8,0340 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту не змінилися – 0,2718/22, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5485/10,5565. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3135/37 (четвер — 1,3121/23).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.