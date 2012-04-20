Підприємствам Прикарпаття «автоматом» повернули майже 71 млн. грн ПДВ

У квітні поточного року 7 підприємствам Івано-Франківської області на розрахункові рахунки в автоматичному режимі повернуто 70,7 млн. грн податку на додану вартість, що становить 87,6% заявлених сум до відшкодування у березні.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в ДПС в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, за попередні місяці ця частка становила не більше ніж 78,9%.

Таким механізмом відшкодування ПДВ переважно скористалися підприємства, які виготовляють хімічну продукцію і займаються обробкою шкірсировини.

Податківці заявляють, що відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі має переваги для платника податків, оскільки значно спрощено процедуру і зменшено терміни повернення коштів. Якщо в умовах звичайної процедури це триває 74 дні і більше, то в автоматичному режимі — до 26 днів.

На їхню думку, дотримання критеріїв для автоматичного відшкодування податку на додану вартість дозволяє збільшити обсяг обігових коштів, що покращує економічний стан підприємства, дозволяє виплачувати гідну заробітну плату своїм працівникам і сприяє поліпшенню інвестиційного клімату.