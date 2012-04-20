НБУ витратить 8,5 млрд дол. валютних резервів для забезпечення виплат в інвалюті

Національний банк України (НБУ) планує витратити 8,473 млрд дол. міжнародних валютних резервів упродовж подальших 12 місяців для забезпечення виплат в іноземній валюті.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті регулятора інформації «Наперед встановлене короткострокове чисте витрачання активів в іноземній валюті» станом на кінець березня 2012 року.

Згідно з наданою інформацією, витрачання резервів здійснюватиметься з метою забезпечення виплат (основна сума і відсотки) терміном: до місяця - в сумі 215,83 млн дол.; від 1 до 3 місяців - 3,492 млрд дол.; від 3 до 12 місяців - 4,765 млрд дол.

При цьому передбачені надходження в міжнародні резерви мають становити 8,44 млн дол.

Таким чином, сальдо чистих витрат міжнародних резервів упродовж подальших 12 місяців НБУ планує на рівні 8,465 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН,обсяг міжнародних резервів на кінець березня ц.р., за оперативними даними, становив 31,128 млрд дол. (у еквіваленті).

Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2012 року становив 126,236 млрд дол., при цьому короткостроковий зовнішній борг країни по залишковому терміну погашення становив 56,799 млрд дол.