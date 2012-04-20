НБУ після 3-місячної перерви збільшив обсяги золота в резервах
13:45, 20 квітня 2012Фінанси
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на 4% - до 0,939 млн тройських унцій
Національний банк України (НБУ) в березні ц.р., після тримісячної перерви, збільшив фізичні обсяги золота в міжнародних резервах на 4% - до 0,939 млн. тройських унцій.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
При цьому номінальна вартість золота в резервах Нацбанку в березні скоротилася з 1,599 млрд дол. до 1,554 млрд дол.
Також скоротилася питома вага золота з 5,15% до 4,99%.
Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів у березні, за оперативними даними, збільшився на 0,3%, або на 79 млн дол. – до 31,128 млн дол. (у еквіваленті).
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