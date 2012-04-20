Держмитслужба пропонує запровадити маркування окремих груп імпортованих товарів

Державна митна служба України пропонує ввести маркування окремих груп товарів, що імпортуються, спеціальними контрольними ідентифікаційними знаками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, держмитслужба внесла відповідні законодавчі пропозиції в Міністерство фінансів.

Ці пропозиції спрямовані на виведення імпорту з тіні, боротьбу з контрабандою і контрафактом, захист добросовісних імпортерів і громадян від неякісних товарів.

«Суб'єкт разом з оформленою митною декларацією одержить спеціальні марки зі штрих-кодом, що містять інформацію про товар, імпортера, виробника, сплачені податки», - пояснює голова Держмитслужби Ігор Калетник.

Таким чином, з'явиться можливість перевірити законність ввезення товарів, які продаються в Україні.

Щоб прибрати з ринку посередників і запобігти виведенню коштів в офшори, митники пропонують законодавчо закріпити поняття «прямий зовнішньоекономічний договір», однак передбачається, що метод визначення митної вартості за ціною контракту буде основним тільки для товарів, що ввозяться за прямими договорами з виробниками.

«Окремі імпортери навмисно приховують і занижують реальну митну вартість товарів. Тим самим ухиляються від сплати податків у повному обсягу. І здійснюється це шляхом укладання фіктивних контрактів з торговими посередниками. Це і є так звані посередницькі контракти. Вартість в таких контрактах занижується, а різниця, що належить виробнику, оплачується готівкою або через рахунки взаємозв'язаних офшорних фірм», - сказав І.Калетник.

З початку 2012 року частка посередницьких контрактів у загальному обсягу імпорту становила 64% за вартістю.

Митники чекають, що в результаті ухвалення даних ініціатив збільшиться кількість суб'єктів, що оформляють імпорт за прямими контрактами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович підписав Митний кодекс