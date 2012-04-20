Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) відкрила громадську приймальню.

Про це йдеться в повідомленні Комісії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідальним за роботу громадської приймальні призначено директора департаменту організаційного та кадрового забезпечення Миколу Гніденка. Наказом голови Комісії було затверджено тимчасовий порядок прийому громадян та представників професійних об'єднань учасників ринку.

Також зазначається, що підвищення якості послуг для громадян та учасників ринків фінансових послуг є одним з основних пріоритетів у роботі Нацкомфінпослуг.

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