На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0280/8,0330 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими 8,0290/8,0340 котируваннями, на 12:00 ціни знизилися 8,0270/8,0310. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,0280/8,0330 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2718/22, на 12:00 ціни знизилися 0,2717/21. До закриття ціни піднялися 0,2718/22. У Росії курс долар-рубль знизилися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4699 (-0,0316).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3135/37, а на 15:00 зросли 1,3192/94. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,5485/10,5565, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5560/10,5650. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5830/10,5935.