Українська делегація поїхала до Вашингтону на щорічні збори МВФ і Світового банку

Українська делегація відбула до Вашингтону на Щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), на якому планується обговорення сучасних викликів і перспектив подальшого розвитку світової фінансово-економічної системи.

Про це повідомляється на офіційному урядовому сайті.

Згідно з наданою інформацією, очолює українську делегацію голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, а до її складу входить міністр фінансів України Юрій Колобов.

«У ході візиту до Вашингтона українська делегація візьме участь у програмних заходах зборів і планує провести зустрічі з керівництвом МВФ і Світового банку, - йдеться в повідомленні, - ...Варто зазначити, що рамки співпраці між Україною та МВФ не обмежуються тільки фінансовою допомогою, обидві сторони зацікавлені в позитивних структурних змінах, які дадуть змогу українській економіці стабільно розвиватися».

У повідомленні уряду зазначається, що, починаючи з 1997 року, МВФ і Світовий банк запрошують на весняні сесії до Вашингтона чиновників, представників приватного сектора і громадських організацій, журналістів та інших зацікавлених спостерігачів. Головним лейтмотивом цієї події є засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету МВФ, Об'єднаного комітету МВФ і Світового банку з розвитку, в ході якого обговорюється діяльність СБ та МВФ. Упродовж зборів також проходять семінари, регіональні брифінги, прес-конференції і багато інших заходів, сфокусованих на глобальній економіці, міжнародному развитку і ситуації на світових фінансових ринках.