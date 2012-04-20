НБУ вводить тимчасову адміністрацію в банку «Базис»

Національний банк України постановою правління № 168 від 20 квітня з 23 квітня вводить тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «Базис» терміном на шість місяців (до 23 жовтня 2012 року).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором АКБ «Базис» призначена службовець НБУ Анна Гонтар, яка займає посаду головного економіста сектору реєстрації, ліцензування та моніторингу банків відділу банківського нагляду Управління НБУ в Харківській області.

Повідомляється також, що з 23 квітня введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці (до 23 липня 2012 року).

Довідка УНІАН. АКБ «Базис» зареєстрований Національним банком України в 1992 році.

На 1 січня 2012 року понад 10% акцій банку належали: АТ «Інвестор», пряма участь - 23,6513%, опосередкована - 73,1789%, ТОВ «Інвестор-Фонд», пряма участь - 73,1789%, Арсену Авакову, пряма участь - 0,2395%, опосередкована - 24,4444%, Олегу Гаєвому, пряма участь - 0,1475%, опосередкована - 23,6513%, Ігорю Моркотонову, пряма участь - 0,0306%, опосередкована - 23,7155% , Ігорю Котвицькому, пряма участь - 0,0331%, опосередкована участь - 23,6513%.