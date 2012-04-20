Зростання ВВП в 2013 році планується на рівні 4,5% - Бюджетна резолюція

Уряд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2013 році на рівні 4,5%.

Про це йдеться в проекті Бюджетної резолюції, обнародуваної на сайті парламенту.

За оцінками уряду, номінальний ВВП у 2013 році прогнозується на рівні 1,688 трлн грн, дефіцит держбюджету — 1% від ВВП, інфляція — 5,9%, індекс цін виробників – 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, номінального ВВП — 1,5 трлн грн, інфляції - 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3,0%, і покращив прогноз інфляції з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує зростання ВВП у 2013 році на рівні 3,5%, інфляцію 5,9%.

За даними Держстату, в 2011 році зростання ВВП становило 5,2%, номінальний ВВП — 1316,6 млрд грн.