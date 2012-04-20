Доходи голови СБУ торік становили майже 209 тис. грн

Голова Служби безпеки України Ігор Калінін у 2011 році отримав 208 тис. 772 грн доходу.

Відповідні дані наведені у декларації І.Калініна, оприлюдненій на сайті СБУ.

Згідно з декларацією, заробітна плата становила 196 тис. 938 грн. Також І.Калінін отримав 16 тис. 419 грн матеріальної допомоги.

У голови СБУ є земельна ділянка площею 1 тис. 450 метрів квадратних, житловий будинок площею 170 метрів квадратних та квартира площею 64 кв. м.

Крім того, у членів сім’ї є земельна ділянка площею 8 тис. кв. м.

І.Калінін має автомобіль Mitsubishi Pajero 2009 року випуску, а на рахунках у банках в нього 150 тис. грн.

Дохід членів сім’ї І.Калініна склав в минулому році 510 тис 638 грн. В декларації зазначено, що членами сім’ї є дружина і син.

Як повідомляв УНІАН, І.Калінін очолює Службу безпеки України з лютого. До того часу він обіймав посаду начальника Управління державної охорони України.