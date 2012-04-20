У “Київдорсервісі” виявили порушень більш як на 26 млн грн

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства “Київдорсервіс” за період з 1 вересня 2009 року по 1 жовтня 2011 року, в результаті якої виявлено фінансових порушень на загальну суму 26,8 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба столичного Контрольно-ревізійного управління.

У ході інвентаризації та контрольних обмірів встановлено відсутність обладнання й устаткування відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків і метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі Києва, а також завищенння вартості робіт з їхнього монтажу відповідно на 23,4 млн грн та на 1,9 млн грн.

Крім того, підприємством здійснено нецільове використання бюджетних коштів у розмірі 841 тис. грн, а саме: виконано роботи по влаштуванню системи відеонагляду за дорожнім рухом на транспортних розв'язках Києва на зазначену суму, що не передбачено Планом використання бюджетних коштів на 2009 рік.

Порушуючи вимоги трудового законодавства, під час надання щорічної відпустки, працівникам підприємства не нараховувалась та не виплачувалась одноразова грошова допомога на оздоровлення, що призвело до недоотримання ними 658 тис. гривень.

Матеріали ревізії направлено до правоохоронних органів.