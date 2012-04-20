«Укрсоцбанк» збільшить статутний капітал на 45% - до 1,841 млрд грн

Акціонери "Укрсоцбанку» 20 квітня прийняли рішення про збільшення статутного капіталу на 570,8 млн грн, або 45%, - до 1,841 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби, оприлюдненій на сайті банку.

У березні ц.р. голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тимонькін заявляв, що банк має намір збільшити статутний капітал на 1,2 млрд грн.

Прес-служба також повідомляє, що акціонери затвердили звіт і фінансові показники за 2011 рік, в т.ч. прибуток на рівні 14,8 млн грн.

При цьому шляхи і терміни збільшення статутного капіталу, а також параметри розподілу прибутку в повідомленні не уточнюються.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2012 року становили, 40,2 млрд грн., кредити і заборгованість клієнтів -37,25 млрд грн, зобов'язання - 33,6 млрд грн, статутний капітал - 1,270 млрд грн, власний капітал - 6,6 млрд грн.

«Укрсоцбанк» у 2011 році отримав чистий прибуток 14,853 млн грн.

На 1 січня 2012 року основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл» пряма участь - 69,1456% і UniCredit Bank Austria AG пряма участь - 26,2693%, опосередкована - 69,1456%.