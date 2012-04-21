Білорусь провела перше погашення боргу МВФ на 99,8 млн дол. Загалом винна 3,8 млрд дол.

Білорусь провела перше погашення основного боргу за кредитом stand-by Міжнародного валютного фонду у розмірі 99,8 млн доларів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів Білорусі.

«Білорусь 13 квітня 2012 року, на виконання своїх зобов'язань по кредиту stand-by МВФ, здійснила перше погашення основного боргу у розмірі 64,7 млн СДР, що еквівалентно 99,8 млн дол.», - підкреслили в Мінфіні.

Заборгованість Білорусі перед МВФ наразі становить 3,8 млрд доларів. У 2012 році держава повинна направити на погашення зовнішнього держборгу понад 1,6 млрд доларів. У подальші два роки щорічні платежі з погашення зовнішнього боргу перевищать 3 млрд доларів.

Білоруська влада направила в МВФ клопотання, в якому запропонувала надати новий кредит, щоб рефінансувати наявну заборгованість.

Довідка УНІАН. В кінці 2008 року Білорусь звернулася до керівництва МВФ з проханням про укладення кредитної угоди стенд-бай. 12 січня 2009 року Рада виконавчих директорів фонду схвалила програму терміном на 15 місяців і виділення Білорусі фінансових ресурсів в обсязі близько 2,46 млрд дол. За підсумками першого огляду були скоректовані і схвалені обома сторонами нові параметри програми і відповідно до запиту білоруської сторони збільшено загальний обсяг фінансування до 3,46 млрд дол. Реалізація програми завершилася в квітні 2010 року.

З 1992 по 2008 рік Білорусь двічі використовувала фінансові ресурси МВФ: по лінії фонду системних трансформацій - 217,2 млн дол і по механізму стенд-бай – 77,4 млн дол. У лютому 2005 року Білорусь повністю погасила вказані кредити МВФ.

Постановою Ради Міністрів №900 від 4 липня 2011 року збільшено квоту Республіки Білорусь в Міжнародному валютному фонді. Уряд дав згоду на збільшенням квоти Білорусі в МВФ до 681,5 млн спеціальних прав запозичення відповідно до чотирнадцятого загального перегляду квот, схваленою Радою керівників цього фонду 15 грудня 2010 року.

6 квітня 2012 року постійний представник Міжнародного валютного фонду в Білорусі Наталія Колядіна, яка обіймала цю посаду останні три роки, залишила Білорусь у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

МВФ розгляне питання щодо призначення нового штатного постійного представника в Білорусі в тому разі, якщо фонд і білоруська влада будуть близький до підписання нової кредитної програми.