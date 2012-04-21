Чернігівський губернатор у 2011 році отримав понад 165 тис грн доходу - декларація

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Хоменко у 2011 році отримав понад 165 тис грн. доходу.

Як передає кореспондент УНІАН, саме така сума вказана у декларації про доходи, оприлюдненій згідно з Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» на офіційному сайті Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з документом, із загальної суми доходів заробітна плата керівника Чернігівської області становить 160 тис 172 грн, матеріальна допомога – 5 тис 312 грн.

Також у власності В.Хоменка є дві земельні ділянки площею 14500 кв. м та 2000 кв. м і будинок площею 368 кв. м. Згідно з декларацією, власного автотранспорту губернатор Чернігівщини не має.

У 2010 році В.Хоменко отримав доходи у сумі 170 тис грн, з яких зарплата становила 158 416,48 грн, матеріальна допомога – 13 тис 93 грн.