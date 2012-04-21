Азаров заявляє, що коли очолював податкову, на ЄЕСУ було накладено штраф на 1,4 млрд грн

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що під час його перебування на посаді голови Державної податкової служби України на корпорацію "Єдині енергетичні системи України" було накладено штраф у розмірі 1,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

«Було організовано перевірку, на корпорацію ЄЕСУ було накладено значний штраф, по-моєму, 1,4 млрд грн корпорація ЄЕСУ мала заплатити… Одного разу Павло Іванович (екс-прем'єр П.Лазаренко - УНІАН) мені сказав: ти чого наїжджаєш на ЄЕСУ? Я говорю: Павло Іванович, а що це таке?.. Ну, не важливо", - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що не давав свідчення у справі ЄЕСУ.

"Корпорація "Єдині енергетично системи", якою керувала Тимошенко і була, здається, генеральним директором, якщо пам'ять мені не зраджує, підпис її є на всіх фінансових документах, працювала незаконно. При величезних оборотах там 10 млрд доларів, вони самі хвалилися про це, вона поставляла газ на всі підприємства України. На хвилиночку. Частково за цей газ одержувала грошима, частково – бартером. Тобто обороти були колосальні. Так от. обсяг сплачених податків був мізерним", - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що з тієї миті, як він очолив Державну податкову службу України у 1996 році, діяльність корпорації ЄЕСУ була у полі зору податкової служби.

"Хто тоді знав цю пані Тимошенко? Ніхто її не знав абсолютно у масштабах країни. І я, відверто кажучи, не знав це прізвище. І дивовижне питання, а чому раптом ось ця корпорація, про яку ніхто не знав, раптом відтісняє потужні корпорації, які до цього поставляли газ до України. Чому так сталося? Наприклад, "Ітера Україна", її генерального директора якимсь дивним чином розстрілюють на вході в його офіс. "Індустріальний союз Донбасу", який поставляв газ до Донбасу, а потім чомусь випав з цієї схеми", - відзначив прем'єр-міністр.

За його словами, тодішній прем'єр-міністр Павло Лазаренко протегував ЄЕСУ.