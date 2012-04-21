Країни - члени МВФ наростять ресурси фонду на 430 млрд дол.

Країни - члени Міжнародного валютного фонду домовилися про збільшення ресурсів фонду на 430 млрд дол., йдеться в комюніке за підсумками зустрічі фінансової "двадцятки" у Вашингтоні.

Таким чином, ресурси організації буде збільшено майже удвічі, передає РІА "Новости".

Зокрема, країни єврозони надали фонду близько 200 млрд дол., Японія - 60 млрд дол., Велика Британія - 15 млрд дол., Польща - близько 8 млрд дол.

"Ми залишаємося відданими завданню вжити усіх необхідних заходів для забезпечення світової фінансової стабільності... Разом з фінансовим комітетом МВФ ми досягли домовленості про збільшення ресурсів МВФ для запобігання кризам та їх подолання. Є жорсткі зобов'язання збільшити ресурси МВФ більш ніж на 430 млрд доларів на додаток до збільшених квот, які передбачаються реформою 2010 року. Ці ресурси будуть доступні усім членам МВФ і не будуть призначені якимось конкретним регіонам", - йдеться в комюніке, розповсюдженому після закінчення зустрічей міністрів фінансів і голів центробанків країн G20 у Вашингтоні.

"Це рішення, разом з діями, здійсненими у минулі місяці на національному і регіональному рівні, а також фінансовими заходами, демонструє відданість міжнародної громадськості захисту світової фінансової стабільності і постановці світового економічного відновлення на надійні рейки", - наголошується в документі.