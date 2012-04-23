Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0290-8,0350 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0290/8,0350 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2722/0,2726, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5685/10,5780. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3162/1,3164 (п'ятниця, 20 квітня, – 1,3135/1,3137). У п'ятницю, 20 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.

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